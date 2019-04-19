الإتحاد الهولندي يؤجل الدوري دعماً لأياكس أمستردام

وكان من المفترض أن يلعب أياكس ضد دي غرافشاب المهدد بالهبوط يوم 28 أبريل اي قبل يومين من رحلته إلى لندن لكن الاتحاد الهولندي قرر تغيير مواعيد مباريات الجولة قبل الأخيرة في الدوري.

وبذلك سيمتد الموسم حتى 15 مايو.

ويتصدر أياكس البطولة بفارق الأهداف عن أيندهوفن ولدى كل منهما 74 نقطة من 30 مباراة.

وتحدد لوائح الاتحاد الهولندي بحصول كل فريق على راحة يومين على الأقل بين المباريات وأن تقام جميع مواجهات الجولتين الأخيرتين في التوقيت ذاته.

وقال إيريك جوده المدير الفني للاتحاد الهولندي لموقع الاتحاد الرسمي في الإنترنت "ناقشنا سيناريوهات مختلفة. هذا القرار تم مناقشته بين جميع الأندية لكن يجب عليهم بالتأكيد مناقشته مع الشرطة ومجالس البلدية.

"الأمر الجيد هو السبب وراء هذه الضرورة. أياكس في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال. أياكس لن يكون المستفيد الوحيد بل كرة القدم الهولندية كلها".

ويستضيف توتنهام منافسه وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم 27 أبريل بينما سيحصل أياكس على أسبوع راحة.

ويملك أياكس جدولا مزدحما في محاولته لإنهاء صيامه عن الألقاب لمدة خمس سنوات بإمكانية حصد الثلاثية.

وسيلعب ضد فيليم تيلبورغ في نهائي كأس هولندا في الخامس من مايو قبل ثلاثة أيام من استضافة توتنهام في مباراة الإياب باستاد أمستردام أرينا.

وكان الاتحاد الهولندي قد أجل مباراة أياكس ضد زفوله في الدوري حتى يحصل على راحة كافية قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.