English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا

من قبل

تعرّف على الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

Reuters

العديد من الأندية عرفت مصيرها بشكل رسمي فيما يتعلق بمسابقة دوري أبطال أوروبا، سواء كانت متصدرة أو وصيفة كما بدأت تتضح ملامح الأندية التي ستنتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

ونتعرف هنا على الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي بلغ عددها 12 فريقاً مع انتهاء المرحلة الخامسة.

وستنشر التحديثات الخاصة بالأندية المتأهلة توالياً، إذ سيرتبط مصير بعض الفرق بمباريات الجولة الأخيرة المقررة في الأول والثاني من شهر نوفمبر.

الأندية المتأهلة لدور الستة عشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا

الأندية المتأهلة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا

المجموعات

الأندية التي ضمنت التأهل متصدرة

الأندية التي احتلت الوصافة

الأندية التي انتقلت إلى مسابقة الدوري الأوروبي

الأولى

نابولي (لم يحسم الصدارة)

ليفربول (لديه أمل بالصدارة)

لم يعرف بعد

الثانية

كلوب بروج (لم يحسم الصدارة)

بورتو (لديه أمل بالصدارة)

 

الثالثة

بايرن ميونيخ

إنتر ميلان

برشلونة

الرابعة

 

 

 

الخامسة

تشيلسي

 

 

السادسة

ريال مدريد (لم يحسم الصدارة)

 

 

السابعة

مانشستر سيتي

بوروسيا دورتموند

 

الثامنة

باريس سان جيرمان (لم يحسم الصدارة)

بنفيكا (لديه أمل بالصدارة)

 

 

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ ريال مدريد برشلونة
السابق إنزاغي يثمّن إنجاز إنتر
اقرأ
إنزاغي يثمّن إنجاز إنتر
التالي
-

آخر الأحداث

>