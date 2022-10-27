الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا

العديد من الأندية عرفت مصيرها بشكل رسمي فيما يتعلق بمسابقة دوري أبطال أوروبا، سواء كانت متصدرة أو وصيفة كما بدأت تتضح ملامح الأندية التي ستنتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

ونتعرف هنا على الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي بلغ عددها 12 فريقاً مع انتهاء المرحلة الخامسة.

وستنشر التحديثات الخاصة بالأندية المتأهلة توالياً، إذ سيرتبط مصير بعض الفرق بمباريات الجولة الأخيرة المقررة في الأول والثاني من شهر نوفمبر.