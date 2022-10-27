الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا

العديد من الأندية عرفت مصيرها بشكل رسمي فيما يتعلق بمسابقة دوري أبطال أوروبا، سواء كانت متصدرة أو وصيفة كما بدأت تتضح ملامح الأندية التي ستنتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.
ونتعرف هنا على الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي بلغ عددها 12 فريقاً مع انتهاء المرحلة الخامسة.
وستنشر التحديثات الخاصة بالأندية المتأهلة توالياً، إذ سيرتبط مصير بعض الفرق بمباريات الجولة الأخيرة المقررة في الأول والثاني من شهر نوفمبر.
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المجموعات
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الأندية التي ضمنت التأهل متصدرة
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الأندية التي احتلت الوصافة
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الأندية التي انتقلت إلى مسابقة الدوري الأوروبي
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الأولى
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نابولي (لم يحسم الصدارة)
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ليفربول (لديه أمل بالصدارة)
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لم يعرف بعد
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الثانية
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كلوب بروج (لم يحسم الصدارة)
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بورتو (لديه أمل بالصدارة)
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الثالثة
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بايرن ميونيخ
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إنتر ميلان
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برشلونة
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الرابعة
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الخامسة
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تشيلسي
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السادسة
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ريال مدريد (لم يحسم الصدارة)
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السابعة
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مانشستر سيتي
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بوروسيا دورتموند
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الثامنة
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باريس سان جيرمان (لم يحسم الصدارة)
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بنفيكا (لديه أمل بالصدارة)
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