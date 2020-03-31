إيقاف جان مباراتين لمشاجرته مع نيمار

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني إيمري جان مباراتين لطرده خلال مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام المضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في 11 آذار/مارس، بعد مشاجرته مع البرازيلي نيمار.

وفرضت اللجنة التأديبية في "يويفا" عقوبة الإيقاف لمباراتين على اللاعب المعار من يوفنتوس الإيطالي بعد نيله البطاقة الحمراء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة التي فاز فيها الفريق الفرنسي 2-0، إثر مشاجرة مع نيمار ومواطنه ماركينيوس.

وشملت عقوبات يويفا أيضا فرض 40 ألف يورو غرامة على فريق بايرن ميونيخ الألماني لسلوك جماهيره في مباراته ضد تشيلسي في ذهاب ثمن النهائي، وكذلك على فريقي نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في الدور نفسه (27 ألف و15 ألف يورو على التوالي)، وذلك لتأخر انطلاق المواجهة بينهما في 25 شباط/فبراير على ملعب الأول "سان باولو". وتملك هذه الأندية 90 يوما لتسديد الغرامات.