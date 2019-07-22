أياكس يواجه باوك في الدور الثالث لدوري أبطال أوروبا

سيكون طريق أياكس الهولندي وعراً قبل الوصول إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعدما أوقعته قرعة الدور الثالث من المسابقة في مواجهة صعبة أمام باوك بطل الدوري اليوناني.

وكان أياكس الحصان الأسود في النسخة الماضية بوصوله إلى نصف النهائي مزيحاً ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من طريقه توالياً.



وأفرزت القرعة أيضاً عن مباراة لا تخلو من الصعوبة بين كلوب بروج البلجيكي ودينامو كييف الأوكراني، وكراسنودار الروسي وبورتو البرتغالي.

وستجري مباريات الذهاب في السادس أو السابع من أب/ أغسطس على أن تلعب مواجهات العودة في الثالث عشر من الشهر ذاته.