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كأس أمم إفريقيا 2019
دوري أبطال أوروبا

أياكس يواجه باوك في الدور الثالث لدوري أبطال أوروبا

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أفرزت قرعة الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي سحبت اليوم الإثنين عن مواجهة قوية بين أياكس الهولندي وباوك اليوناني.

Twitter/@AFCAjax

سيكون طريق أياكس الهولندي وعراً قبل الوصول إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعدما أوقعته قرعة الدور الثالث من المسابقة في مواجهة صعبة أمام باوك بطل الدوري اليوناني.

وكان أياكس الحصان الأسود في النسخة الماضية بوصوله إلى نصف النهائي مزيحاً ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من طريقه توالياً.

وأفرزت القرعة أيضاً عن مباراة لا تخلو من الصعوبة بين كلوب بروج البلجيكي ودينامو كييف الأوكراني، وكراسنودار الروسي وبورتو البرتغالي.

وستجري مباريات الذهاب في السادس أو السابع من أب/ أغسطس على أن تلعب مواجهات العودة في الثالث عشر من الشهر ذاته.

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