أنشيلوتي يلمح إلى تواجد بايل في نهائي الأبطال ويتحدث عن وضعية إيسكو ومارسيلو

قال الإيطالي المتوج فريقه بلقب الدوري الإسباني بعد مباراة هامشية مع ضيفه ريال بيتيس الجمعة انتهت بالتعادل السلبي "لم يكن بايل (32 عاماً) قادرا على التواجد بديلاً. أراد توديع الملعب (سانتياغو برنابيو)، كان شعوره جيداً. أراد اللعب وإلقاء التحية على الجماهير لكنه سيحصل على فرصة أخيرة في غضون أسبوع، لأني أعتقد أن بايل سيكون في لياقة جيدة للنهائي".

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول السبت المقبل على استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية في نهائي المسابقة القارية الأولى التي يحمل ريال الرقم القياسي في عدد ألقابها (13).

وعن المدافع النمساوي دافيد ألابا الذي لم يشارك مع ريال منذ الفوز على مانشستر سيتي الإنكليزي في نصف نهائي دوري الأبطال، قال المدرب المتوج بألقاب الدوري المحلي في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (رقم قياسي) "سيلعب بنسبة 100%. كان قادرا اليوم على المشاركة بيد أننا لم نكن مضطرين للمخاطرة. لم يشارك منذ 26 نيسان/أبريل، لكن في هذه المباراة الحاسمة لا تؤخذ اللياقة البدنية فقط بعين الاعتبار، انما الموهبة والخبرة".

وتحدث أنشيلوتي عن لاعب الوسط إيسكو الذي سينتهي مشواره مع الملكي بعد تسعة مواسم في صفوفه "كنا نتحدث قبل المباراة: لقد بدأ على مقاعد البدلاء في مباراتي الأولى ضد بيتيس، حتى انه سجل هدفاً برأسه... يطوي صفحة رائعة من مسيرته مع ريال مدريد، لقد كان لاعباً رئيساً في كل ما حققه هذا الفريق خلال السنوات الأخيرة... أتمنى له الأفضل".

ولم يخض إيسكو البالغ 30 عاماً سوى 14 مباراة هذا الموسم مع ريال في الدوري وسيصبح حراً في نهاية الموسم، بعد أن سجل 53 هدفاً و56 تمريرة حاسمة في 353 ظهور مع ريال.

وكانت صحيفة آس ذكرت الشهر الماضي ان إيسكو سينتقل إلى ريال بيتيس.

وبالنسبة لظهيره البرازيلي المخضرم مارسيلو، قال المدرب الإيطالي "مارسيلو لم يودعنا بعد، لا يزال قائدنا. سيكون كذلك في النهائي. لكن بحال رحيله، سيكون من أبرز اللاعبين العالميين الذين سيرحلون، أحد أفضل الأظهرة في العالم".



