أليغري يحسم موقفه من مشاركة رونالدو أساسياً أمام أياكس

قال أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء، إنّ رونالدو جاهز للمشاركة من البداية في المباراة المنتظرة أمام مضيفه أياكس الهولندي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا.

ويلتقي يوفنتوس وأياكس الأربعاء على أرض الأخير في مواجهة لا تخلو من المفاجآت خاصة وأنّ أياكس أخرج ريال مدريد حامل اللقب من ثمن النهائي.

وقال أليغري عن رونالدو: لقد تدرب بشكل جيد مع الفريق، سيبدأ ليلة الغد".

وأصيب رونالدو خلال مباراة منتخب البرتغال أمام صربيا في التصفيات الأوروبية منذ قرابة أسبوعين ولم تكن مشاركته مؤكدة أمام أياكس.

ومنح كريستيانو رونالدو يوفنتوس بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد تسجيله ثلاثية تاريخية في مرمى اتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي.

