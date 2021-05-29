أرقام هامة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وقبل انطلاق القمة الإنكليزية التي تعد بالكثير من الإثارة والندية برز عدد من الأرقام الهامة نذكرها فيما يلي.

• تشيلسي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تحت إشراف مدرب لم يستهل الموسم معه.

• مانشستر سيتي يسجل أطول فترة انتظار بين نهائيين أوروبيين منذ نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1970 (51 عاما).

• بيب غوارديولا وتوماس توخيل ينضمان للائحة تضم 9 مدربين خاضوا نهائي دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.

• بيب غوارديولا يصبح أول مدرب إسباني يخوض نهائي دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.

• توماس توخيل يصبح أول مدرب يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين في موسمين متتاليين.

• تياغو سيلفا يصبح خامس لاعب يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين في موسمين متتاليين.

• مانشستر سيتي هو تاسع فريق إنكليزي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا علماً بأن آخر عشرة فرق تأهلوا إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخهم فريق واحد منهم فقط تمكن من الفوز بلقب البطولة وهو بوروسيا دورتموند الألماني عندما فاز على يوفنتوس الإيطالي في نهائي عام 1997.

• تشيلسي هو أكثر فريق فاز على غوارديولا خلال مسيرته التدريبية برصيد 7 انتصارات للبلوز.

