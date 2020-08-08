أرقام هامة في ليلة عودة الأبطال

ولعل أبرز الأرقام الهامة كانت المتعلقة بريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري الأبطال برصيد 13 لقباً، إذ أنها المرة الثانية على التوالي التي يودع فيها الفريق الملكي دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي، مكرراً ما حدث معه منذ عشر سنوات عندما ودع البطولة من ثمن النهائي عامي 2009 و2010.

ونبقى مع ريال مدريد حيث أنها المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الملكي في دور خروج المغلوب ذهاباً وعودة منذ موسم 2008-2009، كما أنها المرة الأولى على الإطلاق في مسيرة الفرنسي زين الدين زيدان التدريبية التي يودع فيها منافسات الأبطال من الأدوار الإقصائية.

تأثير سيرخيو راموس في دفاع الريال ودوره الهام ظهر تماماً وتأكد في مواجهة مساء الجمعة إذ أن هذه هي الخسارة السادسة للفريق الملكي من أصل سبع مواجهات خاضها بدون راموس.

وبعيداً عن الريال فهذه هي أهم أرقام وإحصائيات مواجهات ليلة الجمعة:-

• أصبح الدولي البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي هو أكثر لاعب يصنع فرص في مباراة واحدة من دوري أبطال أوروبا برصيد 9 فرص وذلك منذ عام 2003.

• ليون هو أول فريق فرنسي ينجح في إخراج يوفنتوس من الأدوار الإقصائية في أي مسابقة أوروبية للأندية.

• المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس هو ثاني لاعب في دوري أبطال أوروبا ينجح في التسجيل في شباك ريال مدريد ذهاباً وعودة في الأدوار الإقصائية والأول كان المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد موسم 2002-2003.

• ممفيس ديباي هو ثاني لاعب هولندي في تاريخ دوري الأبطال ينجح في التسجيل في ست مباريات متتالية والأول كان نيستلروي.

• وننهي أرقام ليلة الجمعة، مع الـ"دون" كريستيانو رونالدو حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها فريقه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2009-2010، علماً بأنه سجل إلى الآن 67 هدفاً في أدوار دوري أبطال أوروبا الإقصائية منها 20 هدفاً في آخر 13 مباراة لعبها في دور خروج المغلوب.