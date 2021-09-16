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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أتليتيكو مدريد يعلن إصابة ليمار في فخذه

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أعلن نادي أتليتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس أن لاعبه الدولي الفرنسي توما ليمار يعاني من "إصابة عضلية في فخذه من دون آثار تمزق".

Reuters

واضطر ليمار لمغادرة الملعب في الدقيقة 36 من مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحلّ بدلاً من ليمار الوافد الجديد الأرجنتيني رودريغو دي بول، في حين أشار النادي في بيان أوليّ إلى أن لاعبه يعاني من "آلام في العضلات".

وسيخضع لاعب الوسط الفرنسي للعلاج الطبيعي في الأيام المقبلة، بحسب ما أفاد "روخيبلانكوس"، في حين أن عودته إلى صفوف الفريق مرتبطة بمدى استجابته مع العلاج.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، سيغيب ليمار المتألق منذ بداية الموسم الجديد وصاحب هدف الفوز على إسبانيول 2-1 في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي، عن الملاعب لفترة 10 أيام ولن يشارك في المباريات الثلاث المقبلة لفريقه أمام أتلتيك بلباو وخيتافي وألافيس.

في المقابل، من المتوقع عودة ليمار ليخوض لقاءي ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من المسابقة القارية الأم في 28 الشهر الحالي، وبرشلونة في "لا ليغا" في 2 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

ويحتل أتليتيكو الساعي للاحتفاظ بلقبه، المركز الثالث في "لا ليغا" برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، متساوياً مع جاره اللدود المتصدر ريال ووصيفه فالنسيا. 

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