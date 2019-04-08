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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أبطال أوروبا: ديمبيلي مع برشلونة لمواجهة يونايتد في ربع النهائي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني الإثنين أن جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي العائد من الإصابة، اختير ضمن المجموعة التي ستسافر الى إنكلترا لمواجهة مانشستر يونايتد الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، على رغم عدم حصوله بعد على الضوء الأخضر الطبي لمعاودة اللعب.

AFP

وقرر المدرب إرنستو فالفيردي أن يستدعي كل اللاعبين الجاهزين لهذه المواجهة وعددهم 22، ومن ضمنهم ديمبيلي (21 عاما).

وأوضح برشلونة أن ديمبيلي الغائب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع "سيسافر في ظل عدم حصوله بعد على الضوء الأخضر الطبي"، ما يدفع الى الاعتقاد بأن برشلونة سيتعامل بحذر مع عودة لاعبه الشاب الى المنافسات.

وكان فالفيردي قد ألقى في الفترة الأخيرة ببعض الشك حول مشاركة ديمبيلي في المباراة ضد يونايتد، مؤكدا أنه لا يريد المخاطرة باللاعب الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وتعود المشاركة الأخيرة لديمبيلي مع فريقه الى إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية، عندما سجل الهدف الأخير لفريقه في مرمى ليون الفرنسي (5-1)، في مباراة تعرض خلالها لإصابة عضلية في الفخذ.

وقدر النادي حينها فترة غيابه بـ "ثلاثة الى أربعة أسابيع".

ويغيب عن تشكيلة فالفيردي للمباراة مع فريق "الشياطين الحمر" المدافع البلجيكي توماس فيرمالين الذي يعاني من آلام في فخذه الأيسر.

وخطا برشلونة خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بفوزه على مطارده أتلتيكو مدريد السبت والابتعاد عنه بفارق 11 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية البطولة، وهو يخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بشهية مفتوحة على إحراز ثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري الأبطال)، ظفر بها مرتين سابقا عامي 2009 و2015.                                    

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