مواجهة عربية خالصة بين شباب بلوزداد والهلال السوداني من قبل beIN SPORTS March 5, 2021 10:31 2:39 دقيقة يستضيف شباب بلوزداد الجزائري فريق الهلال السوداني في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. تقارير إخبارية الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة مواجهة عربية خالصة بين بلوزداد والهلال 3:11 دقيقة تشيلسي يزيد من محن ليفربول على أرضه 0:33 دقيقة توتنهام يحقق فوزه الثالث توالياً 0:25 دقيقة الهلال السوداني يتعاقد مع فورموزينيو 0:23 دقيقة روما يمدد عقد إيبانيز حتى عام 2025 0:45 دقيقة موغوروزا تتخطى ساكاري بسهولة 0:56 دقيقة أزارينكا تهزم سفيتولينا وتعبر إلى نصف النهائي 0:33 دقيقة بيغولا تتجاوز بليسكوفا وتبلغ نصف النهائي 0:35 دقيقة كفيتوفا تبلغ نصف نهائي بطولة قطر توتال 6:19 دقيقة فيرنانديز قد لا يعزز صفوف المنتخب