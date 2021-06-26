مواجهة حاسمة بين الأهلي والترجي من قبل beIN SPORTS June 26, 2021 14:01 3:10 دقيقة اكتملت استعدادات الأهلي و الترجي للقائهما الهامّ والمرتقب في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا و الذي يحتضنه ملعب السلام بالقاهرة. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة آخر مستجدات مواجهة الأهلي والترجي 0:27 دقيقة كيربر تظفر بلقب بطولة "باد هومبورغ " 0:33 دقيقة أوستابينكو تحرز لقب بطولة إيستبورن 6:00 دقيقة آخر أخبار مباراة إيطاليا والنمسا 3:10 دقيقة مواجهة حاسمة بين الأهلي والترجي 2:16 دقيقة "التدارك" شعار الوداد أمام كايزر تشيفس 0:56 دقيقة مقابلة حصرية مع أسطورة حراسة المرمى دينو زوف 2:28 دقيقة ويلز تواجه الدنمارك في مفتتح مباريات ثمن النهائي 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيطاليا والنمسا 3:13 دقيقة مباراة إيطاليا والنمسا - التغطية الخاصة