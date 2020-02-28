على أرضية استاد القاهرة وبحضور جماهيري غفير لأنصار الزمالك، نجح الضيف التونسي في مباغتة أصحاب الأرض بهدف لنجمه الليبي حمدو الهوني (27) ولكن سريعاً ما نجح "الفريق الأبيض" في إدارك التعادل بفضل تسديدة صاروخية للمغربي محمد أوناجم (31)، ليأتي الدور على مواطنه أشرف بن شرقي، صاحب ثنائية السوبر الإفريقي، ليدوّن الهدف الثاني (71). هذا الأخير الذي تمكّن من الحصول على ركلة جزاء نفّذها بنجاح المدافع محمود علاء صاحب الهدف الثالث (90+3).

جدير بالذكر، أنّ الحكم المغربي رضوان جيد قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه متوسط ميدان الترجي محمد علي بن رمضان (74) بعد عاصفة من الاحتجاجات أعقبت عملية الهدف الثاني بدعوى وجود خطأ على القائد خليل شمام من قبل أشرف بن شرقي.

وأعاد سيناريو هذه المباراة إلى الأذهان مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة والتي انتهت بفوز الزمالك بذات النتيجة منذ أسبوعين.

ملخص اهداف ومباراة الزمالك والترجي (3-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا

نهاية المباراة

دق 90+3: هدف - محمود علاء يوقع الهدف الثالث من ركلة جزاء تحصل عليها المغربي بن شرقي إثر عرقلة من شمس الدين الذوادي.

دق 82: شيكابالا يقوم بعمل هجومي منسق ويسدّد كرة مفاجئة مرت بجانب القائم.

دق 78: محمد سيد زيزو كاد يضيف الهدف الثالث في ظل بهتة من دفاع الترجي.

دق 71: هدف وطرد- المغربي أشرف بن شرقي يمنح الزمالك هدف التقدم في ظل عاصفة من الاحتجاجات الترجية بدعوى وجود مخالفة مرتكبة على القائد خليل شمام سبقت عملية الهدف. هذه الاحتجاجات أسفرت عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد علي بن رمضان وإنذار الحارس معز بن شريفية من قبل الحكم المغربي رضوان جيد.

دق 56: مصطفى محمد يسدّد كرة قوية بلا تركيز فوق مرمى بن شريفية.

دق 53: القائد خليل شمام يرسل قذيفة قوية أبدع في التصدي لها محمد أبو جبل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الزمالك 1-1 الترجي

دق 44: عبد الرؤوف بن غيت في فرصة جدية وجديدة للتقدم بالنسبة للترجيين غير أنّ فشل في استثمار موقعه المثالي قبالة اتلمرمى وسدّد كرة غير مؤطرة.

دق 41: محمد علي بن رمضان يسدّد كرة قوية كانت باتجاه المرمى لولا تدخل الدفاع الزملكاوي في الوقت المناسب.

دق 36: الزمالك يقترب من التقدم بالهدف الثاني من رأسية للمدافع المتقدم محمود علاء.

دق 31: هدف - الزمالك يردّ سريعاً ويدرك التعادل بقذيفة صاروخية للنجم المغربي محمد أوناجم باغتت حارس الترجي معز بن شريفية.

دق 27: هدف - الترجي يتقدم بهدف الأحقية بفضل الجزائري عبد الرؤوف بنغيت بعد مبادرته بالهجوم منذ بداية المباراة وحصوله على فرصتين ثمينتين.

دق 6: الدولي الليبي الهوني يعود لمغازلة مرمى "الفارس الأبيض" بعد تمريرة خاطئة من الفرجاني ساسي غير أنّ تسديدته الخادعة مرت بجانب القائم المصري بسنتيمترات قليلة.

دق 1: حمدو الهوني يدخل بالترجي في صلب الموضوع منذ الثواني الأولى للمواجهة وينفرد بحارس الزمالك أبو جبل ولكنّ الأخير تألق في التصدي.

بداية المباراة

التشكيل الرسمي لكل من الزمالك والترجي