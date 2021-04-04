مصادر beIN SPORTS: مدرب مولودية الجزائر يستقيل من منصبه من قبل beIN SPORTS April 4, 2021 15:04 0:30 دقيقة قدّم عبد القادر عمراني استقالته رسمياً من تدريب مولودية الجزائر بعد الهزيمة أمام الزمالك المصري. تقارير إخبارية الزمالك المصري دوري أبطال أفريقيا مولودية الجزائر -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة مباراة الرجاء (2) وبيراميدز (0)- نهاية اللقاء 3:12 دقيقة قمّة منتظرة بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد 0:46 دقيقة احتفال بطريقة خاصة لمدرب ريال سوسييداد 0:30 دقيقة مدرب مولودية الجزائر يستقيل من منصبه 0:52 دقيقة ساوثهامبتون يعود من بعيد ويهزم بيرنلي 2:56 دقيقة مباراة بطابع خاص للأهلي بنغازي أمام أورلاندو 0:46 دقيقة نهائي كأس الرابطة الإنكليزية يقام بحضور جماهيري 2:49 دقيقة قمة تونسية هامة بين الصفاقسي والنجم في كأس الاتحاد 2:45 دقيقة مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل – التغطية الخاصة 1:35 دقيقة يوتا جاز المتألق يواصل انتصاراته المتتالية