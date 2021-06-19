البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي سيكون اليوم السبت في التاسع عشر من حزيران/يونيو في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.

عاجل: مراسل قنوات beIN SPORTS تم تأجيل مباراة الأهلي والترجي لمدة ثلاثين دقيقة أخرى لتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

عاجل: مراسل قنوات beIN SPORTS تم تأجيل مباراة الأهلي والترجي لمدة ثلاثين دقيقة لتنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومشاهدة مباراة الأهلي والترجي على أرض الأخير مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الرغبة باقتناص نتيجة قد تسهم في وضع قدم بالدور النهائي قبل لقاء العودة في مصر.

لمن ستوفته مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في بث مباشر يمكنه متابعة موقعنا الذي سيغطي المواجهة المرتقبة بطريقة خاصة مع انطلاق صافرة البداية.



التغطية الخاصة لمباراة الأهلي والترجي

(24) محمد شريف يطالب بركلة جزاء لكن الجنوب إفريقي فيكتور غوميز لا يعلن عن شيء.

(17) أخطر فرص المباراة من تسديدة محمد شريف وحارس الترجي بن شريفية يتصدى ببراعة.

(13) الليبي حمدو الهوني خيترق منطقة جزاء الأهلي لكن التوفيق يغيب في اللمسة الأخيرة.

(10) الخطورة غائبة كلياً على أيّ من المرميين بسبب حذر الدقائق الأولى.

خمس دقائق تصبغ بألوان الترجي على سبيل السيطرة وسط تمركز جيد وتركيز لافت من لاعبي الأهلي.

انطلاق مباراة الترجي وضيفه الأهلي.

تقديم مباراة الأهلي والترجي

مباراة الترجي والأهلي والتي ستقام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، هي قمة من العيار الثقيل يترقبها بشغف جمهور وعشاق العملاقين الإفريقيين، حيث يسعى الترجي إلى تحقيق فوز مطمئن قبل أن يحل ضيفاً على الأهلي في مواجهة الإياب المقررة الأسبوع المقبل، فيما يطمح العملاق القاهري إلى مواصل رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح وتحقيق نتيجة إيجابية على أرض الترجي.

الترجي وصل إلى الدور نصف النهائي عقب تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة ثم نجح في تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي.

الأهلي بدوره شق طريقه إلى المربع الذهبي عقب حلوله وصيفاً في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة أيضاً قبل أن ينجح في الإطاحة بماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من ربع النهائي.

• موعد البث المباشر لمباراة الترجي والأهلي سيكون اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة الأهلي والترجي ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناتي beIN SPORTS 4 وعلى beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي والترجي بنقل حيّ بتقنية فائق الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي والترجي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.



التشكيلة الرسمية لنادي الأهلي

اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال🦅💪🔥#افريقيا_يا_أهلي #CHAM9IONS pic.twitter.com/9DbmcV3KM4 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

التشكيلة الرسمية لنادي الترجي