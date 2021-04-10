

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي ومولودية الجزائر

معلومات البث المباشر لمباراة الترجي ومولودية الجزائر

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات الهامة والتي تأتي على رأسها قمة الدوري الإسباني "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة.

وفرضت مباراة الترجي ومولودية الجزائر نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لحاجة الفريق الجزائري لتحقيق نتيجة إيجابية (تعادل على الأقل) ستمنحه بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا دون الدخول في الحسابات المعقّدة

في المقابل، سيسعى الترجي إلى تفادي الهزيمة للحفاظ على الصدارة وعدم الوقوع في دوّامة النتائج السلبية خصوصاً بعد خسارته الأخيرة أمام تونغيت.

مشاهدة مباراة الزمالك وتونغيت

معلومات البث المباشر لمباراة الزمالك وتونغيت

ولا تقل المواجهة الأخرى في ذات المجموعة أهمية عن قمّة الترجي والمولودية إذ يستضيف الزمالك المصري تونغيت السنغالي في موقعة حاسمة ضمن المجموعة الرابعة من أمجد الكؤوس الإفريقية.

بإمكانك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وتونغيت أيضاَ على قنوات beIN SPORTS انطلاقاً من الساعة السابعة مساءً.

وستحدّد المرحلة الأخيرة من المجموعة الرابعة الفريق الذي سيرافق الترجي إلى الدور ربع النهائي.

معلومات البث مباشر :

الترجي ومولودية الجزائر

• مباراة الترجي الرياضي ومولودية الجزائر ستقام اليوم السبت العاشر من أبريل/نيسان.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قناة beIN SPORTS 4.

• مواجهة الترجي والمولودية ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• ستبث مواجهة الترجي ومولودية الجزائر بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

• لمزيد من المعلومات حول العروض المتوفرة والباقات المتاحة الضغط هنا.

الزمالك وتونغيت

• مباراة الزمالك وتونغيت ستقام اليوم السبت العاشر من أبريل/نيسان.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قناة beIN SPORTS 6.

• مواجهة الزمالك وتونغيت ستقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• ستبث مواجهة الزمالك وتونغيت بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT .

• لمزيد من المعلومات حول العروض المتوفرة والباقات المتاحة الضغط هنا.

