ثلاثية ماميلودي افتتحها "جورج مالوليكا" بعد مرور خمس عشرة دقيقة من رأسية متقنة.. ليضيف بعدها زميله "أميثيست رالاني" الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة والستين، قبل أن يختتم "كيرميت إيراسموس" ثلاثية ماميلودي في الدقيقة الثانية والسبعين من تسديدة جميلة وقوية فشل حارس المريخ في ردها.. انتصار رفع رصيد ماميلودي للنقطة السادسة عشرة في صدارة المجموعة.

