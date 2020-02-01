حسم مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية صدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه السبت على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثة أهداف مقبل هدف في الجولة السادسة والأخيرة من مواجهات المجموعة والتي شهدت أيضاً تعادل الزمالك المصري مع مستضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي بدون أهداف.

في المواجهة الأولى واصل مازيمبي تألقه محققاً فوزه الرابع مقابل تعادلين وافتتح التسجيل له جاكسون موليكا في الدقيقة 32 فيما أدرك وينستون كالينغو التعادل للفريق الزامبي في الدقيقة 34، قبل أن يحرز تشيكو أوشيندي الهدف الثاني لأصحاب الأرض ثم عاد موليكا وأحرز الهدف الثاني له والثالث لمازيمبي في الدقيقة 79.

وحسم مازيمبي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 14 نقطة في حين رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.