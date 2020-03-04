أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن العقوبات التي وقعها على فريق الترجي التونسي على خلفية أحداث مباراته مع الزمالك المصري التي أقيمت الجمعة الماضية ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت العقوبات مشددة على "فريق باب سويقة" إلى حد كبير واستندت على تقرير مراقب المباراة حيث قررت لجنة التأديب بالـ"كاف" معاقبة مدرب الترجي معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي بالإيقاف لأربع مباريات وبذلك سيخوض الترجي المواجهة المصيرية في إياب ربع النهائي أمام الزمالك بدون أي توجيه فني من أرض الملعب خلال اللقاء.

كما تم إيقاف لاعبي الفريق التونسي الظهير الأيسر خليل شمام لست مباريات، والظهير الأيمن الجزائري عبد الرؤوف بن غيت لأربع مباريات.

وقررت لجنة التأديب أيضاً تغريم الترجي 140 ألف دولار أميركي بما يعادل 440 ألف دينار تونسي.

وكان لقاء الذهاب والذي انتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف قد شهد اعتراضات شديدة من لاعبي الترجي عقب تسجيل الزمالك لهدفه الثاني، عن طريق لاعبه أشرف بن شرقي، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الشاب محمد علي بن رمضان.

