وألغت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وأشارت المحكمة بأنها ستواصل النظر في المطالب التي تقدم بها فريق الترجي الرياضي رافضة في الوقت ذاته مطالب الوداد البيضاوي.

كما حولت الـ"كاس" ملف النهائي للأجهزة المختصة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل النظر في مصير النهائي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرّر سابقاً إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها مصر.

وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 60 إثر احتجاج الوداد على إلغاء هدف عادل به تقدم الترجي في الشوط الأول عبر الجزائري يوسف البلايلي، ومطالبة لاعبيه بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبين أنها غير مهيأة. وامتد التوقف نحو 90 دقيقة، شهدت احتكاكاً وجيزاً بين اللاعبين، ورشقاً لأرض الملعب بقوارير المياه من المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد للتشاور مع مسؤولي الناديين، قبل اتخاذ قرار إنهاء المباراة وفوز الترجي باللقب بعد تعادله ذهاباً 1-1.

لكن الاتحاد القاري عاد في بداية حزيران/يونيو بعد اجتماع طارئ للجنته التنفيذية في باريس، عن قرار احتساب الترجي فائزاً وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة.

وأثار قرار إعادة المباراة انتقادات من الجانبين التونسي والمغربي ومطالبة كل منهما باعتباره فائزاً. ورفعت القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي التي أشارت إلى أنها ستصدر حكمها بحلول 31 تموز/يوليو.

ونتيجة لما حصل في نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم، قررت اللجنة التنفيذية لكاف خلال اجتماعها الأخير في القاهرة، تعديل نظام المسابقة وكأس الاتحاد أيضاً باستبدال مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي، بمباراة نهائية واحدة على أرض محايدة بدءً من الموسم المقبل.