قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا محط الأنظار من قبل beIN SPORTS January 7, 2021 19:06 1:38 دقيقة ستتحول الأنظار يوم غد الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث ستجرى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستضم 16 نادياً. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا قرعة دوري أبطال إفريقيا دور المجموعات -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال محط الأنظار 4:49 دقيقة تقارير - سيميوني يعتزم الرحيل عن أتلتيكو 0:39 دقيقة اليونسي ينسحب رسميا من رئاسة الإفريقي التونسي 2:07 دقيقة حالة طوارئ تهدّد أولمبياد طوكيو 1:45 دقيقة فوز كبير للسد على السيلية 0:45 دقيقة أستون فيلا يغلق مقره التدريبي بسبب "كوفيد-19" 2:57 دقيقة ماريفالدو سيلفا.. أفضل مشجع في عام 2020 0:42 دقيقة دو فيلييرز يفوز بالمرحلة الخامسة والعطية رابعاً 2:18 دقيقة شاهد أجمل لقطات أمسية الـ"NBA" 1:11 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن التعادل أمام سانت إتيان