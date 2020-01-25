وفي الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، سجل كل من دجوما شاباني (24 من ركلة جزاء) ويانيك بانغالا (56) وإرنست لوزولو سيتا (68) وفيستون مايلي (71) أهداف الفريق الكونغولي فيما سجل رزقي حمرون هدف شبيبة القبائل الوحيد في الدقيقة .32

ورفع فيتا كلوب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بينما يحتل الترجي ريادة المجموعة بـ10 نقاط والذي يلعب الآن أمام الرجاء البيضاوي المغربي، الوصيف بـ7 نقاط، فيما يتذيل شبيبة القبائل المجموعة بـ4 نقاط.

الزمالك يعبر إلى ربع النهائي

تأهل الزمالك المصري إلى ذات الدور بعد تعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع بريميرو دي أوغوستو الأنغولي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم زيسكو بهدف سجله وينستون كالينغو في الدقيقة 50 ثم أدرك الفريق الأنغولي التعادل بواسطة اري بابيل في الدقيقة .69

وقبل جولة على نهاية دور المجموعات، يحتل مازيمبي صدارة المجموعة بـ11 نقطة فيما يأتي الزمالك في مركز الوصافة بـ8 نقاط وزيسكو وبريميرو دي أوغوستو بـ3 نقاط.