وسجّل أيوب الكعبي نجم المباراة ثلاثية "هاتريك" (29) و(79) و(90+4 من ركلة جزاء) وتكفّل ويلسون بينتو غاسبار بالهدف الآخر للمحليين (84 خطأ في مرمى فريقه) في حين سجّل أنطونيو روسا ريبيرو الهدف الوحيد للضيوف (68).

ورفع الوداد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني في حين تجمّد رصيد الفريق الأنغولي عند نقطة يتيمة في قاع الترتيب.

وضمن نفس المجموعة فاز ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المتصدّر (7 نقاط) على مضيفه اتحاد الجزائر الثالث بنقطتين 1-0.

يذكر أن مباراة بيترو أتلتيكو هي الأخيرة للكعبي مع الوداد بعد انتهاء إعارته من هيبي الصيني.