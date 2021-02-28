وفاز صن داونز على مضيفه شباب بلوزداد بنتيجة عريضة 5-1 يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

واستفاد الفائز من طرد شعيب كداد في الدقيقة الرابعة وافتتح التسجيل من ركلة جزاء بفضل زواني (5)، لكن الفريق الجزائري عدّل النتيجة بهدف أمير سعيود مع اللحظات الأخيرة من الشوط.

وانهار شباب بلوزداد كلياً في الشوط الثاني، إذ تلقى أربعة أهداف دونها كل من شالويل (48) وزواني ومابوي وإراسموس (55 و75 و89).

وصار رصيد صن داونز ست نقاط في المركز الأول بينما تجمد رصيد بلوزداد عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.