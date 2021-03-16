وحقق صنداونز العلامة الكاملة بعد أن حقق انتصاره الرابع على التوالي، بفضل الهدف الذي أحرزه لاعبه ليبوهانغ مابوي في الدقيقة 28 من اللقاء، فغرّد منفرداً في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما تذيّل مازيمبي ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين فقط.