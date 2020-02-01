ووقع الهدف الوحيد رزقي حمرون في الدقيقة 56 في مرمى الترجي الذي حضر بتشكيل ثانوي غاب عنه الأساسيين نظراً لضمانه بطاقة التأهل وصدارة المجموعة منذ الجولة الماضية وقبل مواجهته مع الرجاء المغربي التي انتهت في ملعب رادس بالتعادل (2-2).

من جانبه، حسم الرجاء آخر مبارياته في المجموعة بالفوز على ضيفه والفريق الأضعف، فيتا كلوب الكونغولي بهدف وحيد حمل توقيع بدر بانون (3).

وفي ختام مرحلة المجموعات، أنهى الترجي متصدراً للمجموعة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن وصيفه الرجاء وتأهلاً سوياً إلى ربع النهائي، في حين حلّ شبيبة القبائل ثالثاً بـ 7 نقاط وفيتا كلوب رابعاً بـ 4 نقاط.