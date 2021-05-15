متابعة - محمد أنور قلمامي

فاز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه الترجي الرياضي التونسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ووقّع زكريا دراوي (35) وأمير سعيود (82) هدفي المباراة.

ويتواجه الفريقان من جديد السبت المقبل على ملعب "رادس" في لقاء العودة لتحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرّر أن يلتقي الفائز من هذه الموقعة مع المتأهل من المواجهة التي تجمع بين الأهلي المصري وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة : شباب بلوزداد (2-0) الترجي الرياضي

الدقيقة 90+4: بن شريفية ودفاع الترجي يحولان دون تسجيل شباب بلوزداد للهدف الثالث.

الدقيقة 82: أمير سعيود يضيف الثاني لشباب بلوزداد (2-0). هجمة عكسية منظمة ترجمها المتألق سعيود لهدف ثمين بعد انفراد بالحارس بن شريفية.

الدقيقة 76: الغاني خالد عبد الباسط يهدر فرصة ذهبية لتعديل الكفّة رغم موقعه المناسب للتسجيل !

نسبة امتلاك الكرة تصبّ في مصلحة الفريق التونسي دون تجسيم (55% للترجي مقابل 45% لشباب بلوزداد)

باتت المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات. الفريقان يتبادلان الهجمات الخطيرة !

الدقيقة 68: حارس الترجي بن شريفية يحرم شباب بلوزداد من هدف ثان بدا محققاً بتصديه لرأسية قاسمي القوية.

أحمد قاسمي يعوّض زميله البينيني مارسيلين كوكبو في تشكيلة الفريق الجزائري (65).

الدقيقة 64: رأسية الجزائري عبد القادر بدران كادت تغالط حارس مرمى الشباب موساوي.

لا وجود لفرص حقيقية للتسجيل رغم سيطرة الترجي على مجريات الشوط الثاني.

بدوره الصربي مانويلوفيتش يلعب ورقة عادل جرار مكان بلال تاريكت.

معين الشعباني يقحم الثنائي غيلان الشعلالي والغاني خالد عبد الباسط بدلاً عن الجزائري عبد الرؤوف بن غيت وياسين الخنيسي بهدف إضفاء حيوية على خطي وسط ميدان وهجوم الفريق التونسي.

الترجي يستهل الشوط الثاني بقوّة من خلال الاستحواذ على الكرة والضغط العالي على شباب بلوزداد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول : شباب بلوزداد (1-0) الترجي الرياضي : شوط أول متكافئ بين الفريقين، الجانب التكتيكي طغى على الفترة الأولى لكن أصحاب الدار نجحوا في استغلال إحدى الفرص المتاحة للتسجيل عكس الضيوف الذين افتقدوا للنجاعة.

الترجي يرمي بثقله نحو الهجوم أملاً في تعديل الكفّة والشباب يتراجع لغلق المنافذ.

الدقيقة 35: من هجمة عكسية خاطفة لشباب بلوزداد زكريا دراوي يغالط حارس الترجي بن شريفية (1-0) بعد عمل مميز من زميله سالمي. هدف يشعل الدربي !

الاندفاع البدني سيّد الموقف مما أجبر الحكم الدولي الكونغولي جون جاك ندالا نغامبو على الإعلان عن العديد من المخالفات وتسبّب في تقطّع اللعب.

مباراة متكافئة إلى حد الآن (30 دقيقة) على مستوى الفرص والاستحواذ على الكرة (51% نسبة إمتلاك الكرة لمصلحة الترجي مقابل 49% لشباب بلوزداد).

الدقيقة 18: شباب بلوزداد يردّ بسرعة لكن رأسية البينيني مارسيلين كوكبو مرّت بجانب مرمى معز بن شريفية.

الدقيقة 17: أول فرصة حقيقية في اللقاء لمصلحة الترجي من أقدام محمد علي بالرمضان لكن مختار بلخيثر ينقذ فريقه من هدف بدا محققاً بتدخله على الخط النهائي للمرمى.

الفريق التونسي يعتمد خطة 4-5-1 مع الاعتماد على الهجمات العكسية، بالمقابل ينتهج نظيره الجزائري الرسم التكتيكي 4-4-2 ويعوّل على الهجمات المنظمة.

الحسابات التكتيكية تطغى على المواجهة وبصمة مدربي الفريقين : الصربي زوران مانويلوفيتش (شباب بلوزداد) والتونسي معين الشعباني (الترجي الرياضي) واضحة.

بداية حذرة ولا وجود لفرص سانحة للتسجيل إلى حدود الدقيقة العاشرة !

فترة جس نبض بين الفريقين الباحثين عن أسبقية هامة قبل مواجهة العودة السبت المقبل على ملعب "رادس".

صافرة البداية

الحكم الدولي جون جاك ندالا نغامبو من الكونغو الديمقراطية يدير قمّة شباب بلوزداد والترجي الرياضي.

تشكيلة شباب بلوزداد