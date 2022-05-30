

حرم الوداد منافسه الأهلي من الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا عندما تغلّب عليه 2-0 اليوم الإثنين في المباراة النهائية التي جرت في مركب محمد الخامس.

ونجح المترجي في منح الأفضلية للوداد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (15) قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني مع الدقيقة (48).

وسنحت للأهلي العديد من الفرص للتسجيل خاصة من الكرات الثابتة لكن الوداد عرف جيداً كيف يتعامل مع مجريات اللقاء مستفيداً من تألق حارسه التاجناوتي.

ومنع الوداد منافسه الأهلي من الفوز باللقب للمرة الثالثة توالياً والـ(11 عبر تاريخه) فيما رفع رصيده إلى ثلاثة ألقاب كأكثر الفرق المغربية فوزاً بالبطولة بالتساوي مع الرجاء.

مباراة الأهلي والوداد - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز الوداد 2-0.

(90+4) محاولة جديدة من قفشه تنحرف عن المرمى.

(90) الحكم يمنح أربع دقائق كوقت بدل ضائع.

(85) تسديدة على الطائر من محمد شريف تعلو المرمى.

(82) التاجناوتي يمنع الأهلي من تذليل الفارق ببراعة في مناسبتين خلال دقيقة واحدة.

(77) التونسي علي معلول يجرب حظه بتسديدة تعلو المرمى.

(74) التاجناوتي يتصدى برشاقة لتسديدة مجدي قفشه الخطيرة.

(67) أشرف داري يمنع تاو من تشكيل الخطورة على مرمى الوداد ويغطي الكرة بشكل جيد.

الوداد يتحكم بالمباراة بالشكل الأمثل في أول 10 دقائق من الشوط الثاني.

هدف (48): الوداد يضيف الهدف الثاني بعد مرتدة مميزة ينهيها المترجي في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الوداد 1-0.

(42) التاجناوتي يخرج من مرماه ويصل إلى الكرة قبل الجنوب إفريقي تاو.

خمس دقائق جيدة للأهلي ولكن دون خطورة.

(35) ضربة رأس جديدة من طاهر تمر بجانب المرمى.

(31) مبينزا يظهر مجدداً بتسديدة تخطئ الشباك.

(25) ضربة رأس خطيرة من ياسر إبراهيم تمر بجوار المرمى.

(22) تسديدة من طاهر محمد طاهر تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية لا تسفر عن شيء.

(20) أول ظهور للأهلي بمحاولة لحسين الشحات تنتهي خطورتها بسبب التغطية الدفاعية الجيدة.

(19) محمد هاني يبعد الخطر عن مرمى الأهلي في اللحظات الأخيرة.

هدف (15): تسديدة قوية لزهير المترجي من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك الأهلي.

(12) الشناوي يستحوذ على كرة طويلة قبل وصول مبينزا لها.

(11) الوداد اقترب كثيراً من التسجيل لكن عارضة الأهلي تتصدى لصاروخية الكونغولي مبينزا.

مرور خمس دقائق واللعب يرتكز في وسط الملعب.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لمباراة الأهلي والوداد

