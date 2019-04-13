على ملعب "برج العرب" في الاسكندرية، حاول لاعبو الأهلي جاهدين لقلب الطاولة منذ بداية المباراة غير أنهم أهدروا كماً كبيراً من الفرص، ولم يأت الحل إلا برأس الدولي المغربي وليد أزارو (68).

وخرج الأهلي، وصيف آخر نسختين في البطولة، من المسابقة متأثراً بالنتيجة الثقيلة التي تكبدها ذهاباً في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة، وهي أثقل نتيجة في تاريخ "النادي الأحمر" في المنافسة الأفريقية.

مباراة الاهلي وصن داونز - ملخص هدف الاهلي واهم احداث اللقاء

نهاية المباراة: الأهلي يفوز بهدف وحيد وحلم الـ"ريمونتادا" يصطدم بالواقع

- دق 90+3: مخالفة مباشرة من علي معلول كادت تأتي بالجديد على مستوى النتيجة غير أنّ كرته انحرفت عن المرمى بعد تدخل دفاع صن داونز.

- دق 80: رمضان صبحي يحاول إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية على الطائر غير أنّ سيناريو تألق الحارس أونيانغو يستمر.

- دق 68: وليد أزارو يفك نحس الفرص الضائعة ويوقع الهدف الأول للأهلي برأسية مميزة عقب عرضية بالمقاس من أحمد فتحي.

- دق 65: الأهلي مجدداً يهدر فرصتين للتقدم عبر كل من حسين الشحات ووليد أزارو هذا الأخير الذي أخفق في استغلال التمريرة الذكية للدولي التونسي علي معلول.

- دق 48: محاولة جدية للأهلي وهدف بقدم النيجيري جونيور أجاي ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل الذي لم يكن موجوداً حسب الصورة.

بداية الشوط الثاني

الاهلي - صن داونز .. إحصائيات ما بين الشوطين

نهاية الشوط الأول (0-0): برغم الكم الكبير من الفرص التي سُنحت له في هذا الشوط عجز الأهلي عن تسجيل هدف يحرّر أقدام لاعبيه وتقريب حلم الريمونتادا أكثر من أرض الواقع.

- دق 34: رمضان صبحي يعود لتهديد مرمى صن داونز بتسديدة متقنة ولكن أونيانغو يواصل معاندة لاعبي الأهلي ويتألق في التصدي.

- دق 27: وليد أزارو يستثمر خطأ دفاعي من لاعب صن داونز ويتوغل داخل المنطقة ومن ثم يسدد بقوة كرة أبدع في صدها الأوغندي أونيانغو.

- دق 17: حسين الشحات يجرب حظه بتسديدة قوية ولكن الحارس أونيانغو موجود في المكان المناسب.

- دق 15: عمر السولية يسدّد كرة صاروخية من داخل المنطقة والقائم يتكفل برد الكرة في أخطر فرصة مصرية منذ بداية المباراة.

- دق 1: وليد أزارو كاد يعلن عن انطلاقة صاروخية للأهلي من انفراد صريح وكرة بينية ذكية من الشحات غير أن الدولي المغربي اصطدم بيقضة حارس صن داونز.

الحكم الغامبي باكاري غاساما يعلن صافرة البداية

الاهلي - صن داونز .. تشكيلتا الفريقين