الوداد البيضاوي والترجي الرياضي بث مباشر الان

- دق 70: إسماعيل الحداد في محاولة فردية وتسديدة قوية مرت بجانب الشباك الخارجية لمرمى الحارس بن شريفية.

- دق 65: الكاميروني فرانك كوم قريب من إضافة الهدف الثاني للترجي لولا وجود حارس الوداد أحمد التغناوتي في المكان المناسب.

اللغط يحضر مجدداً إثر تسديدة النيجيري باباتوندي التي خلفت شكوكاً باصطدامها بيد قائد الترجي خليل شمام غير أنّ الحكم جهاد جريشة رفض احتساب ركلة جزاء بعد العودة إلى الـ"VAR" والتأكد من شرعية تدخل المدافع التونسي.

- دق 51: لوكوزا في مشاكسة هجومية يفتك الكرة من ظهير الوداد داري ويعطي تمريرة داخل المنطقة لأنيس البدري وتسديدة الأخير يردّها الدفاع.

- دق 50: الحكم يقصي قائد الوداد "الخبير" إبراهيم النقاش بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على الجزائري يوسف البلايلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الترجي يصدم الوداد بهدف مباغت 1-0

على الرغم من غياب الفرص الواضحة للتسجيل أغلب فترات الشوط الأول لكن نهاية الشوط شهدت إثارة كبيرة بتوقيع هدف للضيف التونسي وإلغاء هدف للمستضيف المغربي.

- دق 46 ا هدف ملغى بعد تدخل الـ" VAR ": أيوب العلمود يعود بالوداد إلى نقطة بداية المباراة بتسجيل التعادل ولكن الحكم المصري جهاد جريشة يعود ليلغي الهدف استناداً لتقنية الفيديو التي أظهرت وجود لمسة يد على إسماعيل الحداد حسب التمريرة الحاسمة للهدف.

- دق 44 ا هدف: الترجي يباغت الوداد بهدف السبق عبر الإيفواري فوسيني كوليبالي بعد مخالفة محكمة من القائد خليل شمام وتمهيد ذكي من شمس الدين الذوادي.

- دق 33: أوناجم في توغل جديد يرسل عرضية متقنة اصطدمت بقدم شمس الدين الذوادي وغيرت وجهتها باتجاه المرمى غير أنّ بن شريفية كان متيقظاً لإنقاذ الموقف.

- دق 31: محمد أوناجم في أول شبه فرصة للوداد من خلال رأسية غير مركزة لم تشكل خطورة على الحارس معز بن شريفية.

نصف ساعة كاملة مرت من عمر الشوط الأول ولكن الفرص الحقيقية ما تزال غائبة عن مواجهة الرباط في ظل الضغط الكبير الذي يعيشه الفريقين.

- الحكم المصري جهاد جريشة يطلق صافرة بداية ذهاب النهائي.

بداية المباراة

الوداد والترجي .. تشكيلتا الفريقين

موعد مباراة الوداد البيضاوي والترجي الرياضي

يستضيف الوداد البيضاوي المغربي فريق الترجي الرياضي التونسي فجر السبت 25 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة ويوم الجمعة 24 أيار/مايو الساعة 23:00 بتوقيت تونس والساعة 22:00 بتوقيت المغرب.

البث المباشر لمباراة الوداد البيضاوي والترجي الرياضي سيكون حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي الرياضي في بث مباشر عبر الانترنت

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