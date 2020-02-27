ويحل مازيمبي الكونغولي الديموقراطي ضيفا ثقيلا على الرجاء البيضاوي المغربي، في حين يأمل جار الأخير الوداد البيضاوي في تصحيح مساره مع مدربه الجديد الإسباني خوان كارلوس غاريدو في مواجهة فريقه السابق النجم الساحلي التونسي في الدار البيضاء.

في المباراة الأولى، يتطلع فريق الترجي إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه والتتويج به للمرة الثالثة تواليا عندما يلاقي الزمالك الساعي لاستعادة اللقب لأول مرة منذ 2002.

ويدرك الترجي صعوبة المهمة في القاهرة، بعد التغييرات الكثيرة برحيل بعض نجوم الموسم الماضي، فضلا عن الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات حيث سيفتقد جهود الثلاثي سامح الدربالي وعبد القادر بدران وطه ياسين الخنيسي.

ويرنو الترجي إلى الثأر من منافسه المصري لخسارته 1-3 في مباراة كأس السوبر الإفريقية التي استضافتها الدوحة.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة إثر تحقيقه لقبين متتاليين هما السوبر الإفريقي ثم السوبر المصري على حساب غريمه الأزلي الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في أبو ظبي.

وكان مقررا أن يلتقي الزمالك جاره الأهلي الإثنين في مباراة مؤجلة من الدوري، بيد أنه لم يحضرها بحجة تعطل الحافلة بسبب هطول الأمطار، فعاقبه الاتحاد المحلي باعتباره خاسرا صفر-2 وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم.

وطالب رئيس الزمالك المثير للجدل مرتضى منصور لاعبيه بالتركيز على مواجهة الترجي ونسيان أي أمر سابق.

وسيعول مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون على عناصره المتألقة في الآونة الأخيرة الحارس محمد أبو جبل وحازم إمام والمغربيان أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كابونغو كاسونغو.

وقال كارتيرون في تصريحات لموقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي: "البطولة قوية للغاية هذا الموسم، الجميع يستطيع الفوز ومن الصعب التكهن ببطل هذه النسخة".

محو شبح الخماسية

وينشد الأهلي محو "عار بريتوريا" الذي ألحقه به ماميلودي صنداونز العام الماضي بعدما اكتسحه بخماسية نظيفة في ذهاب الدور عينه.

ويأمل جمهور الأهلي أن يحقق فريقه نتيجة كبيرة تعيد اعتباره للخروج المذل قبل أقل من سنة، معولا على نجاحه مع مدربه الجديد السويسري رينيه فايلر الذي يحقق نتائج جيدة على المستوى المحلي حيث يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة ويبدو في طريق سهل للاحتفاظ باللقب، لكنه يمر بفترات متذبذبة قاريا إذ انتزع التأهل إلى دور الثمانية بشق الأنفس.

ويفتقد "الشياطين الحمر" بعض اللاعبين المؤثرين مثل كريم نيدفيد وسعد سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، فيما سيكون وليد سليمان جاهزاً للمشاركة إلى جانب المهاجم السنغالي أليو بادجي ولاعب الوسط المالي أليو ديانغ والظهير التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات.

في المقابل، حافظ صنداونز على أبرز عناصره التي حققت الانتصار التاريخي على "نادي القرن"، وبقيادة المدرب بيتسو موسيماني، الذي سيفتقد 6 لاعبين أساسيين أبرزهم الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو، والبرازيلي ريكاردو ناسيمينتو والحارس الأوغندي دينيس أونيانغو.

ضيف ثقيل

سيكون مازيمبي، حامل لقب المسابقة خمس مرات، ضيفا ثقيلاً على الرجاء الجمعة في ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء.

ويعول "النسر الأخضر" على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مريح قبل لقاء الإياب في ملعب لوبومباشي الصعب.

وحملت الأيام الماضية أخبارا سعيدة لمدرب الرجاء جمال السلامي إذ سيستعيد بعضاً من مصابيه وأبرزهم محسن متولي وعمر بوطيب وأيوب نناح والكونغولي الديموقراطي فابريس نغوما، لينضموا إلى باقي نجوم الفريق وأبرزهم مواطنه الأخير المهاجم بن مالانغو الذي سيواجه فريقه السابق.

وتحضر مازيمبي للمباراة بمعسكر في المغرب، بقيادة المدرب ميهايو كازيمبي الذي يأمل بقيادة الفريق إلى اللقب القاري السادس.

ويملك الفريق تشكيلة قوية غالبيتها من لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية أبرزهم المهاجم جاكسون موليكا صاحب 7 أهداف في المسابقة هذا الموسم.

غاريدو وردّ الاعتبار

وسيخطف المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو الأنظار عندما يقود فريقه الجديد الوداد البيضاوي في مواجهة فريقه السابق النجم الساحلي الذي أقاله قبل أقل من شهر.

وتعاقد الوداد مع مدرب ريال بيتيس وفياريال السابق، بعدما أنهى بالتراضي عقد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عقب 35 يوما من تسلمه مهامه.

ويأمل الإسباني أن يعيد التوازن إلى الفريق الذي جانبه الفوز في مبارياته الأخيرة، إذ يمتلك معرفة قوية جداً بالخصم فضلاً عن خبرته في ملاعب شمال إفريقيا، إذ يتطلع إلى استثمار النجوم التي تنشط ضمن صفوف بطل المغرب.

وقال غاريدو غداة توقيعه في شريط مصور لموقع النادي "أشعر بالسعادة بسبب تدريب فريق كبير، وأتعهد للوداديين بتقديم كل ما أملك لأجل التتويج بلقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال".

ويدخل الفريق التونسي اللقاء بتشكيل شبه مكتمل إثر عودة المصابين وهم زياد بوغطاس والدولي ياسين الشيخاوي والهداف الجزائري كريم العريبي ومحمد الحاج محمود، ليلتحقوا بأبرز عناصره وفي مقدمتهم إيهاب المساكني ووجدي كشريدة وعمار الجمل والإيفواري سليمان كوليبالي والفنزويلي داروين غونزاليس.

وكان المدرب الجديد للنجم قيس الزواغي أشار لدى تقديمه إلى القيام بالإصلاحات اللازمة لإعادة الفريق للطريق الصحيح، وقال "أعرف ما ينتظرنا وآمل أن ننجح في المهمة، وفي تحقيق أول هدف وهو تخطي عقبة الوداد، والذهاب بعيدا في دوري الأبطال".

