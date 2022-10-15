وسجل ثلاثية الأهلي احمد عبد القادر (15) وحمدي فتحي (43 و57).

وكان الاهلي فاز 1-صفر ذهابا بملعب مصطفى بن جنات في المنستير.

وفرض الأهلي سيطرته منذ البداية وترجمها إلى هدف مبكر عندما مرر مدافعه الدولي التونسي على معلول كرة خلف الدفاع إلى عبد القادر الذي راوغ نور الدين الشرطاني وسددها في الشباك على يمني البشير بن سعيد (15).

وتخلى لاعبو الاتحاد المنستيري عن حذرهم الدفاعي وتحولوا للهجوم أملاً في تعديل النتيجة، ما خلف مساحات في الدفاع حاول لاعبو الاهلي استغلالها من خلال تسديدة طاهر محمد طاهر تصدى لها الحارس بن سعيد (29).

وكاد الجزائري عبد الحكيم أمقراني يدرك التعادل عندما استغل خطأ دفاعياً للأهلي في تشتيت الكرة فانفرد بالحارس محمد الشناوي وسدد كرة علت العارضة (30).

ونجح الأهلي في التعزيز عندما مرر طاهر كرة من ركلة ركنية أخطأ بن سعيد في إبعادها فوصلت إلى فتحي الذي تابعها برأسه ارتطمت بالقائم الايسر وسكنت الشباك (43).

وعزز الأهلي أفضليته في الشوط الثاني بهدف ثالث نسخة طبق الأصل للثاني عندما انبرى طاهر لركلة ركنية تابعها فتحي برأسه سكنت الزوايا اليسرى العليا لمرمى بن سعيد (57).

وأنقذ الشناوي مرماه من هدف مؤكد بتصديه لتسديدة أنيس بن حتيرة من داخل المنطقة (60)، ورد محمد شريف بتسديدة قوية أبعدها بن سعيد الى ركنية بصعوبة (66)، ثم أبعد رأسية البديل شادي حسين إلى ركنية (76).

تأهل الرجاء والترجي والمريخ

وبلغ الدور ذاته الرجاء البيضاوي المغربي بتجديد فوزه على ضيفه نيجيليك من النيجر بهدف لمحمد الناهيري (79)، بعدما كان تغلب عليه 2-صفر ذهابا.

وانتزع الترجي التونسي بطاقته بشق النفس من ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري بالفوز عليه بهدف وحيد سجله محمد علي بن رمضان في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

واستفاد الترجي من هزه شباك الفريق النيجيري ذهابا على أرض الأخير عندما خسر 1-2، ليتأهل إلى دور المجموعات بفضل الهدف خارج القواعد.

وحذا المريخ السوداني حذو الترجي واستفاد بدوره من هدفه في مرمى مضيفه الأهلي طرابلس الليبي 1-3 إيابا السبت.

وتقدم المريخ بهدف لاعب وسطه رمضان عجب في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ورد الأهلي طرابلس بثلاثية تناوب على تسجيلها محمد المنير (38) ونور الدين القليب (45) وعلي أبو عرقوب (80)، لكنها لم تكن كافية لبلوغه دور المجموعات.

وكان المريخ فاز بثنائية نظيفة على أرضه ذهابا.

