ويدين الأهلي بفوزه إلى المالي أليو ديينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب الأهلي في القاهرة يوم السادس من كانون الثاني/يناير.

وكان الشوط الأول متواضعا فنيا وبدا واضحا تأثر لاعبي الفريقين بسوء أرضية الملعب، فغابت الفاعلية الهجومية وانعدمت الخطورة على المرميين لعدم اكتمال الهجمات وتعددت التمريرات الخاطئة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 33 حين سجل الأهلي هدفه الوحيد من عرضية فشل دفاع سونيديب في التعامل معها، فسدد ديينغ الكرة قوية في الزاوية اليمنى.

وواصل لاعبو الاهلي ضغطهم وكانوا قريبين من الهدف الثاني لولا تدخل العارضة في وجه رأسية المغربي بدر بنون (49).

وفي الدقائق الأخيرة، حصل محمد شريف على فرصة ذهبية لحامل اللقب لكنه أساء التعامل مع الكرة (76).

وفي أبرز نتائج ذهاب دور الـ32، خسر الوداد الرياضي المغربي بطل 2017 الذي انتهى مشواره الموسم المنصرم على يد الأهلي، خارج أرضه أمام الملعب المالي صفر-1، فيما خرج الترجي التونسي، بطل 2018 و2019، بأقل الأضرار من مباراته خارج ملعبه أمام الأهلي بنغازي الليبي بالتعادل صفر-صفر.

وتغلب المريخ السوداني على ضيفه إنييمبا النيجيري بنتيجة كبيرة 3-صفر، فيما فاز مواطنه الهلال على مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني 1-صفر، ومازيمبي من جمهورية الكونغو، الفائز باللقب خمس مرات آخرها عام 2015، على مضيفه بوينغويدي الغابوني 2-1.