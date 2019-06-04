وكان رئيس الاتحاد الإفريقي "أحمد أحمد" ، قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي للكاف، للنظر في الأحداث التي شهدها نهائيّ المسابقة القارية، وتوقف المباراةِ بعد احتجاج الوداد البيضاوي المغربي على تقنية الفيديو المساعد للحكم.

وتعادل الفريقان ذهاباً الأسبوع الماضي في الرباط 1-1. وأقيمت مباراة الإياب بينهما الجمعة على الملعب الأولمبي في رادس، لكنها توقفت بعد نحو ساعة على بدايتها اثر احتجاج لاعبي الوداد على إلغاء هدف التعادل الذي سجلوه في الشوط الثاني، ومطالبتهم بالاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (VAR) التي تبين أنها غير مهيأة.

وبعد أن توقفت المباراة لأكثر من ساعة أعلن الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي أدار لقاء الإياب انتهاء المباراة بفوز الترجي وتتويجه بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.