بيتسو موسيماني: "لم أشعر بالقلق" May 8, 2022 14:51 0:23 دقيقة قال مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إنه لم يشعر أبدًا بالقلق رغم التوتّر السائد بسبب إهدار لاعبيه لعدد كبير من الفرص السانحة للتسجيل. مقابلات دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري بيتسو موسيماني -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة أرسنال يحصّن مركزه الرابع بفوز صعب على ليدز 0:23 دقيقة موسيماني: "لم أشعر بالقلق" 3:07 دقيقة سيتي يواجه نيوكاسل لمسح حزنه واستغلال عثرة الريدز 1:29 دقيقة السحوتي يحلم بالمشاركة في سباقات الموتو جي بي 0:39 دقيقة تشافي: برشلونة لم يكن هكذا في نوفمبر 3:25 دقيقة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - التغطية الخاصة 1:13 دقيقة يورنتي يشدد على ضرورة حسم المباراة أمام ريال مدريد 3:25 دقيقة ديربي مشتعل في مدريد رغم حسم ريال للدوري الإسباني 1:12 دقيقة أهلي طرابلس يطمح بنتيجة إيجابية أمام أورلاندو 2:24 دقيقة نهضة بركان ينهي استعداداته لملاقاة مازيمبي