باتريس كارتيرون: "تأهل مستحق أمام فريق كبير" من قبل beIN SPORTS March 6, 2020 22:29 3:34 دقيقة شدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرونعلى أحقية الزمالك بالعبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال والذي جاء أمام فريق كبير، الترجي، وحامل اللقب. -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة ديبورتيفو ألافيس يجبر فالنسيا على اقتسام النقاط 0:51 دقيقة العربي يحقق الفوز والأهلي يتعادل 0:16 دقيقة شاهد طريقة احتفال هيثم فاروق بتأهل الزمالك 3:34 دقيقة باتريس كارتيرون: "تأهل مستحق أمام فريق كبير" 2:53 دقيقة الزمالك يطيح بحامل اللقب الترجي ويبلغ نصف النهائي 5:06 دقيقة إجراءات إستثنائية في الدوري الإيطالي بسبب كورونا 11:34 دقيقة موجز الأخبار 0:26 دقيقة أليسون يغيب عن ليفربول أمام أتلتيكو مدريد 1:06 دقيقة ليبرتادوريس: راسينغ يباغت مضيفه إستوديانتس ميريدا 0:30 دقيقة رونالدينيو وشقيقه يتجنبان الملاحقة القضائية