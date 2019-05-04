صعد الوداد الرياضي المغربي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تخطى منافسه ومضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت بمجموع المباراتين إثر تعادلهما سلباً في إياب نصف نهائي المسابقة.

وكان الوداد حقق الفوز ذهاباً بنتيجة 2-1 قبل أسبوع.

ويلتقي الوداد في النهائي مع حامل اللقب الترجي التونسي الذي أقصى مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بتعادله معه اليوم أيضاً سلباً وكان الترجي فاز ذهاباً بهدف نظيف في تونس.

وسيخوض الوداد المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه وهو كان توج عامي 1992 و2017 وحل وصيفاً عام 2011.

وخاض الوداد المباراة بطريقة تكتيكية مميزة ضد مضيفه في بريتوريا، حيث أغلق المنافذ على منافسه ومنعه من إيجاد إيقاعه المعهود حتى أنه فشل في صناعة الخطر وتكسرت معظم هجماته قبل منطقة جزاء الحارس أحمد التكناوتي.

ونجح وداد الأمة بمخططه وأدائه الرجولي بقيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي، كما شكلت هجماته المرتدة خطورة كبيرة على مرمى الحارس المتألق أونيانغو.

وكان ماميلودي أخرج الأهلي المصري من ربع النهائي بفوزه ذهاباً بخماسية شهيرة إلا أنه أخفق في تقديم العرض المطلوب أمام الوداد.

ويستضيف الوداد ذهاب النهائي بتاريخ 24 مايو، فيما يجري الإياب بعد أسبوع في تونس بتاريخ 31 مايو.



أبرز وقائع مباراة ماميلودي صن داونز والوداد

نهاية المباراة ماميلودي 0-0 الوداد | الفريق المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا مستفيداً من الفوز ذهاباً 2-1.

د78- انفراد تام للنيجيري ميشال باباتوندي لم يحسن استغلاله لتذهب الكرة إلى ركنية لم تسفر عن شيء يذكر.

د75- الوداد يواصل الدفاع ببسالة كبيرة والاعتماد على المرتدات والمباراة تسير بوتيرة بدنية عالية إنما دون فرص خطيرة من الطرفين.

د55- إيقاع المباراة يزداد سرعة مع ضغط لاعبي ماميلودي بحثاً عن الهدف، مقابل اعتماد الوداد على المرتدات الخطيرة مثل اللقطة في الفيديو أدناه التي انتهت عند الحارس اونيانغو.

د46- انطلاق أحداث الشوط الثاني من اللقاء

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهي نتيجة تؤهل الوداد الذي تفوق تكتيكياً على صاحب الأرض وحرمه من صناعة فرصة واحدة حقيقية، فيما كثرت الاشتراكات العنيفة بين اللاعبين ما دفع الحكم إلى اللجوء للبطاقة الصفراء عدة مرات.

د25- توغل من زهير المترجي على الميسرة داخل المنطقة إثر مراوغة ناجحة إلا أن وليد الكرتي أخفق في التسجيل في حين أنقذت ارتماءة الحارس أونيانغو صن داونز من هدف محقق.

مع انتصاف الشوط الاول، نجح الوداد في الحفاظ على شباكه رغم تقدم لاعبي ماميلودي، باستثناء هفوة دفاعية من أشرف داري في التشتيت تعامل معها احمد التكناوتي بنجاح.

بعد مرور 15 دقيقة بلغت نسبة استحواذ ماميلودي 65% مقابل 35% للاعبي الوداد.

د14- الوداد ينال أول كرة ركنية للفريق في اللقاء من الميسرة، يلعبها اسماعيل الحداد دون إحداث أي خطورة.

د10- لا جديد يذكر بعد مرو عشر دقائق على انطلاق اللقاء حيث لم يصنع أي من الفريقين أي فرصة خطرة حتى هذه اللحظات وسط أفضلية استحواذ لصاحب الأرض.

د1 - انطلاق المباراة وسط أجواء حماسية في ظل اكتظاظ المدرجات بالجماهير المواكبة لماميلودي.

تشكيلتا الفريقين

تجري المباراة على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بقيادة طاقم حكام انغولي بقيادة هيلدي مارتنز دي كارفاليو.

تابعوا معنا هنا التغطية المباشرة بالفيديو لمباراة الوداد المغربي ومضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.