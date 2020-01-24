أنجز الوداد البيضاوي المغربي مهمة التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بتغلبه على جاره اتحاد العاصمة الجزائري 3-1 الجمعة على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل وليد الكرتي (7) وبديع أووك (24) والكونغولي الديموقراطي كازادي كاسنغو (45+2) أهداف الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، وربيع مفتاح (79) هدف اتحاد العاصمة.

ورفع الفريق البيضاوي رصيده إلى 9 نقاط بفارق سبع نقاط أمام اتحاد العاصمة ولحق بماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتصدر (10 نقاط) والذي يحل ضيفا على بترو أتلتيكو الأنغولي (نقطتان) غداً السبت.

وارتبك لاعبو الوداد مع انطلاق المباراة إلا ان الفريق الجزائري لم يستغل الأمر لتسرع مهاجميه الليبي مؤيد اللافي وأيمن محيوس.

وسريعاً استعاد الفريق المغربي زمام المبادرة وفرض سيطرته المطلقة على المجريات، حيث اعتمد المدرب الجديد للفريق البيضاوي الفرنسي سيباستيان ديسابر على تشكيلة هجومية بوجود الثلاثي بديع أووك وإسماعيل الحداد وكاسنغو في خط الهجوم يسانده وليد الكرتي والقائد إبراهيم النقاش في الوسط إضافة إلى الظهيرين بدر كادارين وأيوب العملود اللذين قدما إضافة هجومية قوية للفريق.

في المقابل بدا الفريق الجزائري ضعيفاً هجومياً وكثير الأخطاء دفاعياً، وتجلى ذلك في الدقيقة السابعة عندما أرسل كادارين كرة أمامية مررها كاسنغو بكعب قدمه أمامية خدع بها ثنائي الدفاع لاتحاد العاصمة مصطفى خيراوي والياس أوكال اللذين تركا الكرتي ينسل ويسددها بقوة عجز الحارس محمد لامين زماموش عن التصدي لها.

وغابت ردة فعل الضيوف، وحافظ الوداد على سيطرته وهدد مرمى زماموش مراراً، إلى أن عزز أووك تقدم أصحاب الأرض بعدما استغل خطأ فادحاً من أوكال في ابعاد كرة طويلة أرسلها حمزة أسرير، فتخطى زماموش وسجل في المرمى الخالي (24).

وأنقذ الحارس الجزائري فريقه من فرصتين خطرتين للحداد والنقاش، كما مرت رأسية أووك بمحاذاة القائم الأيمن إثر كرة أمامية طويلة من العملود (40).

وكاد عبد الرحيم الحمرا أن يسجل على عكس المجريات ويعيد اتحاد الجزائر إلى المباراة لكن رأسيته مرت فوق المرمى (41)، فعاقبه كاسنغو بإضافة الهدف الثالث للوداد برأسية مميزة إلى قلب المرمى إثر عرضية رائعة من أووك (45+2).

وسعى الضيوف منذ انطلاق الشوط الثاني إلى حفظ ماء الوجه والوصول إلى شباك الحارس المغربي أحمد رضى التكناوتي، ومرت رأسية رضوان شريفي فوق المرمى (50)، قبل أن يقلص الفارق برأسية مفتاح أسكنها بعيداً عن متناول التكناوتي بعد ركلة ركنية رفعها عبد الكريم زواري (79).

وأنقذ الحارس المغربي رأسية لمحيوس من تحت العارضة ببراعة (87)، فيما كاد أووك يضيف الهدف الرابع للوداد لكن تسديدته لامست العارضة (90).