وبادر كوليسو جونسون مودو بافتتاح التسجيل للفريق الجنوب إفريقي (67).

إلاّ أنّ الفريق السوداني سرعان ما عادل الكفّة عبر لاعبه محمد عبد الرحمن يوسف (72).

وأهدر ممثل كرة القدم السودانية ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المواجهة عبر أطهر الطاهر (90+1).

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بينما بات في جعبة ماميلودي صنداونز الذي ضمن بطاقة العبور إلى ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية سابقًا 11 نقطة.

وبذلك تأجل حسم مصير البطاقة الثانية إلى المرحلة الأخيرة التي ستجمع الأهلي المصري بضيفه الهلال السوداني.