وسجّل ياسين الشيخاوي هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 50.

وخاض ممثل كرة القدم المصرية قرابة الـ77 دقيقة منقوصاً من خدمات مدافعه أيمن أشرف الذي طُرد من الميدان في الدقيقة (13).

وضمن نفس المجموعة انتصر الهلال السوداني على ضيفه بلاتينيوم الزمبابوي بهدفين لهدف.

وسجّل للهلال محمد موسى (25) و(70) في حين وقّع نيفر تيغيري هدف بلاتينيوم الوحيد (81).

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة بفوز النجم الساحلي على الأهلي بهدف ياسين الشيخاوي

الأهلي يحاول تعديل النتيجة لكن التسرّع وغياب التركيز عن مهاجمي الفريق المصري فضلاً عن استبسال دفاع النجم أفشل مسعى الضيوف

غاريدو يدفع بسليم بوخنشوش بدلاً عن مالك بعيو (82)

حازم الحاج حسن يدخل بدلاً عن صاحب الهدف الافتتاحي ياسين الشيخاوي المصاب (71)

دخول المغربي وليد أزارو بدلاً عن حسين الشحات

المالي أليو ديينغ ورقة جديدة للسويسري رونيه فايلر الباحث عن ضخ دماء جديدة في الشق الهجومي للنادي الأهلي، في المقابل خروج التونسي علي معلول للإصابة

الدقيقة 69: النيجيري جونيور أجايي كاد يباغت حارس النجم أشرف كرير لكن الأخير كان يقظاً

الأهلي يتقدّم نحو الهجوم بغية تعديل الكفّة والنجم يغلق المنافذ نحو مرمى أشرف كرير

الدقيقة 52: ماهر الحناشي كاد يضاعف النتيجة من ضربة رأسية لكن الشناوي كان في الموعد

الدقيقة 50: ياسين الشيخاوي يغالط حارس الأهلي محمد الشناوي ويعلن تقدّم النجم بعد إمداد ذكي من محمد المثناني

تغيير تكتيكي (مركز بمركز) في صفوف النجم الساحلي، الجزائري كريم العريبي يحلّ مكان الليبي أنيس سالتو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، شوط متوسط فنياً كان شحيحاً من ناحية الفرص الحقيقية للتسجيل.

النجم الساحلي لا يزال متحفظاً رغم الأسبقية العددية، فريق المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لا يريد المغامرة ويبحث عن المباغتة من الهجمات العكسية

تغيير تكتيكي من السويسري رونيه فايلر، لتلافي الفراغ الذي تركه أيمن أشرف المُقصى من الميدان، بدخول محمد هاني بدلاً عن وليد سليمان

الدقيقة 26: المثناني يحاول مباغتة حارس الاهلي لكن تصويبته كانت ضعيفة

رغم طرد أيمن أشرف، ممثل كرة القدم المصرية يلعب بذكاء وتوازن إلى حد الآن مع استحواذ ملحوظ على الكرة

الدقيقة 18: فرصة ذهبية للنجم، الشيخاوي ينفرد بالحارس الشناوي لكن تسديدته مرت بجانب مرمى الأهلي

الدقيقة 13: بطاقة حمراء لمدافع الأهلي أيمن أشرف بعد إعاقته لجناح النجم ماهر الحناشي الذي كان متوجهاً نحو مرمى الشناوي

فترة جس نبض بين الفريقين والحذر يسود بداية اللقاء

انطلاق المباراة بصافرة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو

رغم خوضه المباراة خارج ملعبه فقد شهدت مدارج ملعب رادس حضوراً محترماً من قبل جماهير النجم الساحلي. يذكر أن ملعب سوسة معقل النجم يشهد أشغال توسعة انطلقت منذ مطلع الموسم الحالي وأجبرت الفريق على خوض مبارياته المحلية والقارية خارج القواعد.

تشكيلة النجم الساحلي

حراسة المرمى : أشرف كرير

خط الدفاع : زياد بوغطاس وعمر كوناتي وعمار الجمل

خط الوسط : وجدي كشريدة ومرتضى بن وناس ومالك بعيو ومحمد المثناني

خط الهجوم : ماهر الحناشي وياسين الشيخاوي وأنيس سالتو

تشكيلة الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي