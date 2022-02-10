النجم الساحلي يتسلح بخبرته الإفريقية لمواجهة شباب بلوزداد February 10, 2022 19:50 2:21 دقيقة أنهى النجم الساحلي تحضيراته لقمة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ضد جاره شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة يدخلها النجم الساحلي متسلحا بخبرته الإفريقية. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد النجم الساحلي -آخر الفيديوهات 1:42 دقيقة الريان يتعثر بالتعادل وفوز مثير للأهلي على العربي 2:34 دقيقة الهلال يسعى لتقديم مباراة قوية أمام ماميلودي 1:56 دقيقة شباب بلوزداد يأمل العودة بالنقاط الثلاث 2:21 دقيقة النجم يتسلح بخبرته الإفريقية لمواجهة شباب بلوزداد 5:13 دقيقة ذهبية جديدة لألمانيا بفضل غايسنبرغر 0:43 دقيقة برشلونة سيطعن ضد قرار إيقاف نجمه ألفيس 1:04 دقيقة مونييه يكشف سبب اختياره الانتقال إلى البوندسليغا 53:02 دقيقة بكين 2022 | ملخص اليوم السابع 2:34 دقيقة أندية الجزائر تواجه صعوبات في المسابقات الإفريقية 3:15 دقيقة سكوتين تغنم ذهبية التزلج السريع على الجليد