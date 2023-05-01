أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بياناً أدان عبره ما وصفه بالسلوكيات المزعجة والسيئة لبعض المشجعين خلال مباراتي الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي والأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيرون موسينغو أومبا في البيان إن هذا الأمر سيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، وأضاف أن المَشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكن تحملُها في كرة القدم، مشددا على أن ما حدث من بعض المشجعين غير مقبول.

