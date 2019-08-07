وجاء القرار نتيجة اجتماع اللجنة بعد إلغاء محكمة التحكيم الرياضية للحكم السابق الصادر عن الكاف والقاضي بإعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد بسبب عدم الاختصاص من اللجنة التنفيذية التي اتخذت القرار.

وأكد مصدر في الاتحاد الإفريقي لوكالة فرانس برس أن "القرار يعني أن الترجي هو البطل".

وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر أيار/مايو الماضي، جدلاً واسعاً إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجاً على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("VAR"). وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") أواخر تموز/يوليو الماضي.

وأعادت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، القضية إلى الاتحاد القاري، داعياً هيئاته "المختصة" للبت بالمسألة.

وفي البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني للكاف، أكدت لجنة الانضباط فرض عقوبة 20 ألف دولار أميركي على الفريق المغربي الذي توج باللقب عام 2017، على خلفية انسحاب لاعبيه من المباراة، تضاف إليها 15 ألف دولار لاستخدام مشجعيه المفرقعات النارية.

في المقابل، ذكّرت اللجنة رئيس الترجي حمدي المدب بفرض عقوبة 20 ألف دولار بحقه على خلفية "التصرف غير الرياضي بحق رئيس الكاف" أحمد أحمد، إضافة إلى عقوبة 50 ألف دولار على النادي نتيجة تصرفات مشجعيه، وعقوبة خوض مباراتين دون جمهور.