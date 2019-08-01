وألغت محكمة التحكيم الرياضي أمس الأربعاء قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الوداد البيضاوي والترجي الرياضي.

وأشارت المحكمة بأنها ستواصل النظر في المطالب التي تقدم بها فريق الترجي الرياضي رافضة في الوقت ذاته مطالب الوداد البيضاوي.

كما حولت الـ"كاس" ملف النهائي للأجهزة المختصة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل النظر في مصير النهائي.

يذكر أن المحكمة الرياضية ستصدر قرارها النهائي بشأن مطالب الفريق التونسي في وقت لاحق.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرّر سابقاً إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها مصر.