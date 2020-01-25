الشعباني: "20 مباراة دون هزيمة للترجي" من قبل beIN SPORTS January 25, 2020 22:29 2:53 دقيقة أشاد معين الشعباني بالأرقام القياسية التي يجنيها فريقه الترجي الرياضي معبراً عن فخره بوصول فريق "باب سويقة" لـ20 مباراة دون هزيمة في دوري الأبطال. مقابلات -آخر الفيديوهات 4:12 دقيقة ستراسبورغ يفاجئ موناكو 2:53 دقيقة الشعباني: "20 مباراة دون هزيمة للترجي" 4:12 دقيقة موناكو 1-3 ستراسبورغ 3:24 دقيقة جمال السلامي يتحدث عن تأهل تاريخي للرجاء البيضاوي 3:52 دقيقة الرجاء يتعادل أمام الترجي ويتأهل لربع النهائي 4:27 دقيقة بايرن ميونيخ يضرب بالخمسة ويواصل الضغط 3:24 دقيقة أنجيه يوقف انتصارات مرسيليا 0:47 دقيقة فيتا يهدي الترجي التأهل والزمالك يبلغ ربع النهائي 1:21 دقيقة قطر تلاقي كوريا الجنوبية في نهائي البطولة الآسيوية 1:46 دقيقة ماكسي غوميز "المميز" سعيد بتحقق الفوز على برشلونة