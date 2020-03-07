الزواغي: "كان بإمكاننا الفوز بأكثر من هدف" من قبل beIN SPORTS March 7, 2020 23:07 2:53 دقيقة أكد مدرب النجم الساحلي قيس الزواغي بأن فريقه كان بإمكانه الفوز بأكثر من هدف في مواجهة الوداد البيضاوي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال. -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة الزواغي: "كان بإمكاننا الفوز بأكثر من هدف" 2:52 دقيقة النقاش يتحدث عن مواجهة الأهلي في نصف النهائي 3:22 دقيقة الوداد يتجاوز النجم ويضرب موعداً مع الأهلي المصري 4:46 دقيقة دورتموند المتألق وصيفاً بفارق نقطة 0:18 دقيقة شاهد كيف "أحرج" أنسو فاتي مدرب ريال سوسييداد 4:02 دقيقة ميسي ينقذ برشلونة من فخ ريال سوسييداد 0:41 دقيقة تعثّر جديد لأتلتيكو قبل رحلة ليفربول 3:40 دقيقة لاكازيت يقود أرسنال للفوز على وست هام 0:38 دقيقة ليفركوزن يطارد بعناد مربع الأبطال الأوروبي 3:11 دقيقة بطولة ألمانيا: لايبزيغ يهدر نقطتين ثمينتين