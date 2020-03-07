في لوبومباشي، قدّم الرجاء عرضاً دفاعياً مميزاً ولم تهتز شباكه سوى في مناسبة وحيدة بهدف إسحاق تشيبانغو (50).
وأمّن الرجاء تأهله بتفوقه في مجموع المباراتين 2-1 بعد أن تغلب على منافسه ذهاباً في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدفين دون رد.
في لوبومباشي، قدّم الرجاء عرضاً دفاعياً مميزاً ولم تهتز شباكه سوى في مناسبة وحيدة بهدف إسحاق تشيبانغو (50).
وأمّن الرجاء تأهله بتفوقه في مجموع المباراتين 2-1 بعد أن تغلب على منافسه ذهاباً في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدفين دون رد.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك