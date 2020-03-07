في لوبومباشي، قدّم الرجاء عرضاً دفاعياً مميزاً ولم تهتز شباكه سوى في مناسبة وحيدة بهدف إسحاق تشيبانغو (50).

وأمّن الرجاء تأهله بتفوقه في مجموع المباراتين 2-1 بعد أن تغلب على منافسه ذهاباً في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدفين دون رد.