الدار البيضاء تعيش أجواء استثنائية قبل النهائي من قبل beIN SPORTS May 29, 2022 11:19 3:20 دقيقة أجواء استثنائيّة تعيشها الدار البيضاء استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا. التذاكر المخصصة للنادي الأحمر نفدت في وقت قياسي وسط تطلعات مغربية للفوز باللقب وتفاؤل كبير بتحقيق المطلوب في النهائي الكبير. تقارير إخبارية نهائي دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة القادري يعرب عن فخره بقيادة تونس في مونديال قطر 2:34 دقيقة الجماهير المصرية تواصل توافدها إلى المغرب 1:36 دقيقة موسيماني يشدد على أهمية التتويج باللقب 1:44 دقيقة الركراكي سعيد بمواجهة موسيماني في النهائي 3:20 دقيقة الدار البيضاء تعيش أجواء استثنائية قبل النهائي 1:33 دقيقة بنزيمة: "لقد صنعنا التاريخ" 4:21 دقيقة أبو تريكة ينصح صلاح ويدعمه بعد نهائي أبطال أوروبا 1:36 دقيقة فينيسيوس: "قاتلنا من أجل الوصول لهذه اللحظة" 2:01 دقيقة كورتوا: "شعور لا يوصف أن أفوز بدوري أبطال أوروبا" 1:38 دقيقة "أنشيلوتي: يجب أن تقرأ المباراة بشكل جيد"