تعادل المريخ وضيفه الزمالك بلا أهداف اليوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان المريخ قد خسر في الجولة الأولى أمام الترجي التونسي بهدف دون رد وكذلك الحال بالنسبة للزمالك الذي خسر بذات النتيجة من شباب بلوزداد الجزائري.

ويمتلك كل من المريخ والزمالك نقطة واحدة من مباراتين فيما سيتنافس الترجي وشباب بلوزداد على الابتعاد بالصدارة حين يلتقيان السبت.

هي النقطة الأولى للزمالك، حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2002، والمريخ، وذلك بعد خسارتهما تواليا افتتاحاً بهدف أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي اللذين يلتقيان السبت.

فيريرا غير راض عن التعادل

وأعرب المدرب البرتغالي للزمالك جيزوالدو فيريرا عن عدم رضاه بنتيجة التعادل، وقال عقب المباراة "كانت المباراة صعبة أمام فريق قوي، والزمالك كان أفضل وتفوق وكانت لنا ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما، كما أن عدم التعود على أرضية الملعب الاصطناعي، كان الخصم الثاني لنا مع المريخ".

وأضاف "لا يزال أمامنا 4 مباريات والفريق سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز والتأهل الى الدور التالي، لدينا ثقة في اللاعبين".

أحداث المباراة

وسيطر المريخ واستحوذ مبكراً مع تراجع دفاعي للزمالك، وفي الدقيقة التاسعة مرر الكولومبي برايان أنغولو كرة عرضية متقنة من ناحية اليسار حولها البرازيلي باولو سيرجيو دي سوزا بتسديدة علت عارضة الحارس محمد عواد. وعاد دي سوزا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ابعدها حسام عبد المجيد من على خط المرمى (13).

مع مرور الوقت، تحسن اداء الزمالك هجوميا بفعل تحركات محمود عبد الرازق "شيكابالا " وأحمد سيّد "زيزو" على الاطراف، وتعدّدت الركنيات على مرمى محمد مصطفى، وفي الدقيقة 32 مرّر سيف فاروق جعفر على حدود المنطقة للخالي من الرقابة التونسي سيف الدين الجزيري سددها بغرابة بعيدا عن المرمى.

وردّ المريخ بهجمة منظّمة من عدّة تمريرات على حدود المنطقة، فوصلت الكرة للمنفرد نوح الجزولي الذي سدّدها بجوار القائم الايسر لمرمى عواد (40).

وواصل لاعبو الزمالك ضغطهم الهجومي وسدّد نبيل عماد "دونغا" من خارج منطقة الجزاء ابعدها محمد مصطفى بصعوبة (50).

وردّ أنغولو بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الايسر (52)، واهدر حمزة داود فرصة هدف مؤكد للمريخ بعدما فشل في استغلال الكرة المرتدة من يد عواد بعد تسديدة أنغولو واطاح بها خارج المرمى (56).

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص الزمالك من ركلة ركنية وصلت لسيف جعفر على حدود منطقة الجزاء سددها بالقائم الايسر.

وردّ البديل رمضان عجب بتسديدة من مسافة قريبة ابعدها عواد بصعوبة منقذا مرماه من هدف مؤكد (78).

ويلعب في وقت لاحق ضمن المجموعة الثانية كوتون سبور الكاميروني مع ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي، وشبيبة القبائل الجزائري مع الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب ضمن الأولى.