ويدين الترجي بفوزه لصانع ألعابه سعد بقير الذي دوّن هدفين في الدقيقتين (23 و27) والكاميروني فرانك كوم (86) فيما سجل الكونغولي ديلان باهمبولا الهدف الوحيد للفريق الجزائري في الدقيقة (62).

ويذكر أن الترجي الرياضي، حامل اللقب، قد فاز ذهاباً على النادي الرياضي القسنطيني (شباب قسنطينة) 3-2.

وسيلاقي الترجي الرياضي في نصف النهائي مازيمبي الكونغولي (مواجهة الذهاب يوم 26 أو 27 أبريل والإياب يوم 3 أو 4 مايو).

مباراة الترجي الرياضي والنادي القسنطيني (شباب قسنطينة) - تفاصيل وأهداف المباراة :

نهاية المباراة بفوز الترجي الرياضي على النادي القسنطيني 3-1.

86: الترجي يسجل الهدف الثالث (3-1)، الكاميروني فرانك كوم يسجل اسمه في لائحة الهدافين

80: ارتباك حارس الترجي رامي الجريدي كاد من خلاله الفريق الجزائري أن يدرك التعادل

76: رأسية محمد أمين عبيد تجد أحضان الحارس رامي الجريدي

62: باهمبولا يسجل هدفاً جميلاً في شباك الترجي (1-2)

59: تصويبة عادل جعبوط لا تشكل خطراً على مرمى رامي الجريدي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي الرياضي على شباب قسنطينة 2-صفر

38: رأسية الزعلاني،شباب قسنطينة، تمر برداً وسلاماً على حصون الترجي

35: الترجي متحكم في حيثيات المواجهة وشباب قسنطينة يبحث عن نفسه خلال الفترة الأولى

27: سعد بقير يبدأ الهجمة ويكملها بطريقة رائعة في شباك الفريق الجزائري (2-صفر)

23: سعد بقير يفتتح التسجيل للترجي من كرة ثابتة نفذت بطريقة نموذجية

19: مباراة دون فرص خطيرة إلى حد الآن

10: بداية متكافئة بين الفريق التونسي وضيفه الجزائري مع محاولة لاعبي الترجي التركيز على الضغط العالي وارباك الخط الخلفي لشباب قسنطينة في المقابل يعتمد الأخير على مهارات اللاعب الكونغولي باهمبولا لضرب الترجي من جهة الجناح الطائر أيمن بن محمد.

بداية الموقعة العربية - العربية بين الترجي والنادي القسنطيني في استاد رادس

التشكيلة الأساسية للفريقين: الترجي الرياضي التونسي – النادي الرياضي القسنطيني الجزائري



